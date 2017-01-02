"Борнмут" - "Арсенал", прогноз, прямая онлайн трансляция

03 января 2017 21:46

Сегодня завершается 20-й тур английской Премьер-лиги, в одном из матчей сыграют команды "Борнмут" и "Арсенал", прямая онлайн видео трансляция этой достаточно интересной встречи начнется в 22:45 (время московское).Прогноз. "Канониры" продолжают погоню за лидером турнирной таблицы лондонским "Челси", и для этого "Арсеналу" нельзя терять очки в матче против такого соперника, как "Борнмут". И скорее всего подопечные Арсена Венгера выиграют сегодня с разницей в несколько мячей.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Борнмут" - "Арсенал" состоится на общедоступном канале "Матч ТВ", начало ее запланировано на 22:45 по московскому времени.Поделиться: