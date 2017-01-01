"Манчестер Сити" интересуется Бадштубером из "Баварии"

02 января 2017 17:17

Один из лидеров чемпионата Англии футбольный клуб "Манчестер Сити" заинтересован в подписании центрального защитника сборной Германии Хольгера Бадштубера, который является игроком мюнхенской команды "Бавария".По информации британских спортивных газет, главный тренер "горожан" испанец Хосеп Гвардиола намерен усилить линию обороны своей команды, и для этого хотел бы подписать 27-летнего игрока "мюнхенцев", с которым очень хорошо знаком по работе в все той же "Баварии".Отметим тот факт, что Хольгер Бадштубер является воспитанником мюнхенской "Баварии", и всю свою профессиональную карьеру выступает в ее составе.Поделиться: