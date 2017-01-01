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"Манчестер Сити" интересуется Бадштубером из "Баварии"

02 января 2017 17:17
Один из лидеров чемпионата Англии футбольный клуб "Манчестер Сити" заинтересован в подписании центрального защитника сборной Германии Хольгера Бадштубера, который является игроком мюнхенской команды "Бавария".
"Манчестер Сити" интересуется Бадштубером из "Баварии"

По информации британских спортивных газет, главный тренер "горожан" испанец Хосеп Гвардиола намерен усилить линию обороны своей команды, и для этого хотел бы подписать 27-летнего игрока "мюнхенцев", с которым очень хорошо знаком по работе в все той же "Баварии".

Отметим тот факт, что Хольгер Бадштубер является воспитанником мюнхенской "Баварии", и всю свою профессиональную карьеру выступает в ее составе.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Манчестер Сити, Трансферы Бавария Мюнхен
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