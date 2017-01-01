"Манчестер Сити" - "Бернли", прогноз, прямая онлайн трансляция

02 января 2017 16:46

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги 2016/2017 футбольный клуб "Манчестер Сити" сыграет на своем домашнем стадионе против команды "Бернли", прямая онлайн видео трансляция начнется в 18:00 (время московское).Прогноз.Несмотря на то, что в недавнем матче "горожане" проиграли, сегодня они явные фавориты и претенденты на победу, которая скорее всего и будет за "Манчестер Сити". Вероятно, что команда Хосепа Гвардиолы выиграет с разницей в несколько мячей.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Манчестер Сити" - "Бернли" состоится на спортивном общедоступном телеканале "Матч ТВ", начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.Поделиться: