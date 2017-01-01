"Сандерленд" - "Ливерпуль", прогноз, прямая онлайн трансляция

02 января 2017 16:40

В матче двадцатого тура английской Премьер-лиги футбольный клуб "Ливерпуль" сыграет на выезде против команды "Сандерленд", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 18:00 (московское время).Прогноз. Явным фаворитом в этом противостоянии является команда Юргена Клоппа, даже не смотря на то, что им предстоит играть на поле своего соперника. Есть вероятность того, что "мерсисайдцы" уверенно выиграют сегодня.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Сандерленд" - "Ливерпуль" состоится на спортивном телеканале "Матч! Футбол 1" и на сайте gooool.org, начало игры состоится в 18:00 (московское время).Поделиться: