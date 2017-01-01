"Манчестер Юнайтед" дает 80 млн за трансфер Гарри Кейна

02 января 2017 16:04

Английский футбольный суперклуб "Манчестер Юнайтед" готов потратить на трансфер нападающего сборной Англии и лондонской команды "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейна около 80 миллионов фунтов стерлингов.Сообщается о том, что руководство "манкунианцев" готово выделить такую сумму на то, что заполучить молодого форварда "шпор", который по прежнему продолжает показывать хорошую результативность в составе "Тоттенхэма".Отметим, что в нынешнем сезоне на текущий момент Гарри Кейн сыграл в 14 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет 10 забитых голов, в прошлом сезоне англичанин за 25 голов в Премьер-лиге.Поделиться: