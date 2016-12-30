"Ливерпуль" - "Манчестер Сити", прогноз, прямая онлайн трансляция

31 декабря 2016 18:11

В девятнадцатом туре английской Премьер-лиги состоится очень яркий матч между командами "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", прямая онлайн видео трансляция начнется в 20:30 (время московское).Прогноз. В этом противостоянии выделить фаворита нет возможности, команды показывают примерно одинаковые результаты в этом сезоне и идут на соседних строчках в турнирной таблице. Есть вероятность того, что "мерсисайдцы" и "горожане" сыграют сегодня вничью с забитыми голами.Прямая онлайн видео трансляция матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" состоится на общедоступном спортивном телеканале "Матч ТВ" и "Матч" Футбол 1", начало встречи состоится в 20:30 (московское время)Поделиться: