"Манчестер Юнайтед" - "Мидлсбро", прогноз, прямая онлайн трансляция

31 декабря 2016 16:20

В девятнадцатом туре чемпионата Англии футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" сыграет на своем поле против команды "Мидлсбро", прямая онлайн видео трансляция встречи начнется в 18:00 (по московскому времени).Прогноз. Команда Жозе Моуринью наконец то стала выигрывать свои матчи, похоже невезение закончилось, когда "манкунианцы" упускали победы во встречах, где имели подавляющее преимущество над соперником. Сегодня ожидается уверенная победа "Манчестер Юнайтед" с разницей в несколько мячей.Прямая онлайн видео трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Мидлсбро" состоится на общедоступном спортивном телеканале "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2", начало встречи состоится в 18:00 (московское время)Поделиться: