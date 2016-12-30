"Челси" - "Сток Сити", прогноз, прямая онлайн трансляция

31 декабря 2016 16:05

Лидер английской Премьер-лиги лондонский клуб "Челси" сыграет сегодня в матче 19-го тура на своем поле против команды "Сток Сити", прямая онлайн видео трансляция начнется в 18:00 (московское время).Прогноз. Подопечные Антонио Конте набрали приличную форму, и побеждают уже много матчей подряд, пусть и не все победы были уверенными, часто с преимуществом всего в один мяч. Тем не менее, сегодня "аристократы" имеют хорошие шансы на то, чтобы продлить свою победную серию.Прямая онлайн видео трансляция матча "Челси" - "Сток Сити" состоится на спортивном канале "Матч! Футбол 1" и на портале gooool.org, начало встречи состоится в 18:00 (московское время)Поделиться: