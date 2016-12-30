Депай хочет уйти из "Манчестер Юнайтед" в январе

31 декабря 2016 07:44

Молодой нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай хочет уйти из английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" уже во время ближайшего трансферного окна, которое открывается в январе 2017 года.Как сообщается английской спортивной прессой, 22-летний нападающий попросил "манкунианцев" отпустить его в январе, а своему агенту сказал найти ему подходящее предложение для продолжения его карьеры.Отметим, что такое решение связано с тем, что Депаю не удалось на данный момент полностью проявить себя в составе "Манчестер Юнайтед", тем более, что он практически не получает игрового времени в английском клубе.Поделиться: