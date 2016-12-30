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"Челси" ведет переговоры по трансферу Артуро Видаля из "Баварии"

31 декабря 2016 07:39
Английский футбольный клуб "Челси", возглавляющий турнирную таблицу Премьер-лиги, начал переговоры с немецкой командой "Бавария Мюнхен" по поводу трансфера чилийского атакующего полузащитника Артуро Видаля.
"Челси" ведет переговоры по трансферу Артуро Видаля из "Баварии"

Британские спортивные газеты пишут о том, что "аристократы" намерены договориться по покупке 29-летнего футболиста сборной Чили, за которого готовы заплатить в качестве компенсации около 38 миллионов фунтов стерлингов. Ранее уже сообщалось о том, что главный тренер Антонио Конте хотел бы видеть Видаля в своей нынешней команде, так как знает его возможно по работе с чилийцев в итальянском клубе "Ювентус".
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Челси, Трансферы Бавария Мюнхен
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