"Челси" ведет переговоры по трансферу Артуро Видаля из "Баварии"

31 декабря 2016 07:39

Английский футбольный клуб "Челси", возглавляющий турнирную таблицу Премьер-лиги, начал переговоры с немецкой командой "Бавария Мюнхен" по поводу трансфера чилийского атакующего полузащитника Артуро Видаля.Британские спортивные газеты пишут о том, что "аристократы" намерены договориться по покупке 29-летнего футболиста сборной Чили, за которого готовы заплатить в качестве компенсации около 38 миллионов фунтов стерлингов. Ранее уже сообщалось о том, что главный тренер Антонио Конте хотел бы видеть Видаля в своей нынешней команде, так как знает его возможно по работе с чилийцев в итальянском клубе "Ювентус".Поделиться: