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"Челси" интересуется Фернандо Льоренте

31 декабря 2016 07:32
Лидер чемпионата Англии футбольный клуб "Челси" заинтересовался опытным нападающим сборной Испании Фернандо Льоренте, который на текущий момент защищает цвета другой английской команды "Суонси Сити".
"Челси" интересуется Фернандо Льоренте

Сообщается о том, что главный тренер "синих" итальянский специалист Антонио Конте хотел бы видеть 31-летнего форварда в составе своей нынешней команды, в связи с чем, представители "Челси" готовы уже в январе попробовать договориться с "лебедями" по поводу трансфера Льоренте. Отметим, что Конте очень хорошо знаком с испанским нападающим, с которым некоторое время работа в итальянском футбольном клубе "Ювентус".
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Челси, Трансферы Суонси Сити
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