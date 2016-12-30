"Челси" интересуется Фернандо Льоренте

31 декабря 2016 07:32

Лидер чемпионата Англии футбольный клуб "Челси" заинтересовался опытным нападающим сборной Испании Фернандо Льоренте, который на текущий момент защищает цвета другой английской команды "Суонси Сити".Сообщается о том, что главный тренер "синих" итальянский специалист Антонио Конте хотел бы видеть 31-летнего форварда в составе своей нынешней команды, в связи с чем, представители "Челси" готовы уже в январе попробовать договориться с "лебедями" по поводу трансфера Льоренте. Отметим, что Конте очень хорошо знаком с испанским нападающим, с которым некоторое время работа в итальянском футбольном клубе "Ювентус".Поделиться: