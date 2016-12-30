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"Реал Мадрид" хочет выкупить у "Челси" трансфер Куртуа

30 декабря 2016 22:58
Лидер чемпионата Испании мадридский футбольный клуб "Реал" рассматривает возможный вариант выкупа у английской команды "Челси" трансфера молодого голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа.
"Реал Мадрид" хочет выкупить у "Челси" трансфер Куртуа

Сообщается о том, что в стане "королевского клуба" не уверены в том, что им удастся договориться по трансферу вратаря сборной Испании Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед", которым они интересовались долгое время. В связи с этим, новым возможным вариантом для "сливочных" стал страж ворот "аристократов", именно его теперь рассматривают в качестве возможного новичка команды во время летнего трансферного окна.
Категория: Трансферы Испания, Трансферы Реал Мадрид, Трансферы Челси
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