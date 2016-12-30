"Реал Мадрид" хочет выкупить у "Челси" трансфер Куртуа

30 декабря 2016 22:58

Лидер чемпионата Испании мадридский футбольный клуб "Реал" рассматривает возможный вариант выкупа у английской команды "Челси" трансфера молодого голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа.Сообщается о том, что в стане "королевского клуба" не уверены в том, что им удастся договориться по трансферу вратаря сборной Испании Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед", которым они интересовались долгое время. В связи с этим, новым возможным вариантом для "сливочных" стал страж ворот "аристократов", именно его теперь рассматривают в качестве возможного новичка команды во время летнего трансферного окна.Поделиться: