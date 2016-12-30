Иско из "Реала Мадрид" интересен "Тоттенхэму"

30 декабря 2016 22:52

Талантливый атакующий полузащитник сборной Испании Иско, выступающий в составе мадридского футбольного клуба "Реал", попал в сферу трансферных интересов английской команды "Тоттенхэм Хотспур".По информации британских источников, "шпоры" рассматривают возможность подписания 24-летнего игрока "королевского клуба" уже во время ближайшего трансферного окна. Как сообщается, лондонская команда рассматривает вариант аренды Иско на оставшуюся часть текущего сезона.Отметим тот факт, что под руководством французского главного тренера Зинедина Зидана Иско играет в этом сезоне очень мало, и это может подтолкнуть его к смене клуба в ближайшее время.Поделиться: