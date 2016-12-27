"Интер" может выкупить трансфер Санчеса из "Арсенала"

29 декабря 2016 16:05

Итальянский футбольный клуб "Интер" может выкупить у английской команды "Арсенал" трансфер нынешнего лидера атакующей линии "канониров" нападающего сборной Чили Алексиса Санчеса.По информации зарубежных источников, "нерадзури" собираются во время летнего трансферного окна по окончании текущего сезона сделать лондонскому клубу очень выгодное с финансовой точки зрения предложение по поводу Алексиса Санчеса, в которым они заинтересованы.Отметим то, что в стане лондонского"Арсенала" по сообщениям британских газет, рассматривают вероятную возможность ухода чилийского форварда Алексиса Санчеса следующим летом, и уже сейчас присматривают ему потенциальную замену.Поделиться: