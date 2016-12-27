"Барселона" может продлить контракт с Тер Штегеном

28 декабря 2016 19:45

Испанская команда "Барселона" может продлить контракт со своим немецким голкипером Марком-Андре Тер Штегеном, который в нынешнем сезоне стал основным в составе каталонского клуба.Зарубежными источниками сообщается о том, что в стане "сине-гранатовых" рассматривается вариант продления соглашения с 24-летним голкипером.Отметим, что Марк-Андре Тер Штеген выступает за "Барселону" уже третий сезон, но только в этом он смог пробиться в основной состав испанской команды, после того, как ее покинул чилийский страж ворот Клаудио Браво, который в свою очередь перешел в английский клуб "Манчестер Сити".Поделиться: