Мартин Эдегор может перейти из "Реала Мадрид" в "Херенвен"

28 декабря 2016 19:22

Юный полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор, являющийся игроком испанского футбольного клуба "Реал Мадрид", может в январе перейти в немецкую команду "Херенвен" на правах аренды.Об этом пишется на страницах испанских спортивных газет, которые утверждают о том, что между клубами может появиться такая договоренность, и 17-летний футболист вторую часть этого сезона может провести в аренде в чемпионате Германии, где сможет получать игровое время на высоком уровне.На данный момент Мартин Эдегор играет за вторую команду мадридского "Реала" "Кастилью" в третьей по силе испанской лиге Сегунда Б.Поделиться: