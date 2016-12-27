"Ювентус" нацелился на Хамеса Родригеса из "Реала Мадрид"

27 декабря 2016 21:40

Действующий чемпион итальянской Серии А туринский футбольный клуб "Ювентус" заинтересован в подписании лидера сборной Колумбии атакующего полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса.В стане "старой синьоры" рассматривают 25-летнего игрока в качестве возможного новичка команды, способного значительно усилить их игру в атакующей линии. В "Ювентусе" следят за ситуацией Хамеса в "королевском клубе", и готовы начать переговоры по его трансферу в ближайшем будущем.Напомним о том, что идет много разговоров вокруг возможного ухода Хамеса Родригеса из "Реала" из-за того, что он получает мало игрового времени.Поделиться: