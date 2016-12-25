"Ливерпуль" интересуется Квинси Промесом из "Спартака"

26 декабря 2016 20:21

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" заинтересовался нападающим сборной Нидерландов Квинси Промесом, на данный момент выступающем в составе российской команды "Спартак Москва".Некоторые британские спортивные газеты пишут о том, что "мерсисайдцы" рассматривают вариант трансфера 24-летнего игрока "красно-белых", на которого они обратили свое более пристальное внимание после того, как другой интересующий их футболист Юлиан Дракслер перебрался в французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен".Отметим то, что на данный момент Квинси Промес в составе московского"Спартака" забил шесть голов в четырнадцати сыгранных матчах чемпионата России сезона 2016/2017.Поделиться: