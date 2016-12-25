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"Ливерпуль" интересуется Квинси Промесом из "Спартака"

26 декабря 2016 20:21
Английский футбольный клуб "Ливерпуль" заинтересовался нападающим сборной Нидерландов Квинси Промесом, на данный момент выступающем в составе российской команды "Спартак Москва".
"Ливерпуль" интересуется Квинси Промесом из "Спартака"

Некоторые британские спортивные газеты пишут о том, что "мерсисайдцы" рассматривают вариант трансфера 24-летнего игрока "красно-белых", на которого они обратили свое более пристальное внимание после того, как другой интересующий их футболист Юлиан Дракслер перебрался в французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен".

Отметим то, что на данный момент Квинси Промес в составе московского"Спартака" забил шесть голов в четырнадцати сыгранных матчах чемпионата России сезона 2016/2017.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Ливерпуль, Трансферы Россия, Трансферы Спартак Москва
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