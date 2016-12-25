Пепе может перебраться из "Реала Мадрид" в Китай

26 декабря 2016 20:13

Опытный центральный защитник сборной Португалии Пепе может в конце текущего сезоне перебраться из испанского футбольного клуба "Реал Мадрид" в одну из китайских команд, которая в нем заинтересована.Сообщается о том, что несколько представителей китайской лиги готовы предложить Пепе очень выгодный контракт, с заработной платой, которая будет вдвое превышать ту, которая у него сейчас в "королевском клубе".Напомним, что действующее соглашение португальского защитника с мадридским "Реалом" заканчивается летом 2017 года, и о его продлении на текущий момент речи не идет, значит он станет свободным агентом.Поделиться: