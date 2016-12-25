"Севилья" хочет подписать Марсьяля из "Манчестер Юнайтед"

26 декабря 2016 20:07

Испанская команда "Севилья" заинтересована в подписании молодого нападающего сборной Франции Антони Марсьяля, выступающего на текущий момент в составе английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".По недавней информации нескольких зарубежных спортивных газет, испанская команда намерена попробовать подписать 21-летнего форварда уже в январе 2017 года на правах аренды до конца текущего сезона.Стоит отметить тот факт, что в чемпионате Англии 2016/2017 на текущий момент Антони Марсьяль сыграл в десяти матчах за "Манчестер Юнайтед", в которых записал на свой бомбардирский счет всего один гол.Поделиться: