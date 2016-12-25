﻿

"Севилья" хочет подписать Марсьяля из "Манчестер Юнайтед"

26 декабря 2016 20:07
Испанская команда "Севилья" заинтересована в подписании молодого нападающего сборной Франции Антони Марсьяля, выступающего на текущий момент в составе английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед".
"Севилья" хочет подписать Марсьяля из "Манчестер Юнайтед"

По недавней информации нескольких зарубежных спортивных газет, испанская команда намерена попробовать подписать 21-летнего форварда уже в январе 2017 года на правах аренды до конца текущего сезона.

Стоит отметить тот факт, что в чемпионате Англии 2016/2017 на текущий момент Антони Марсьяль сыграл в десяти матчах за "Манчестер Юнайтед", в которых записал на свой бомбардирский счет всего один гол.
Категория: Трансферы Испания, Трансферы Севилья, Трансферы Манчестер Юнайтед
Поделиться:
﻿
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

2013-2016 © BigTransfers.ru