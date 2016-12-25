"Арсенал" - "Вест Бромвич", прогноз, прямая онлайн трансляция

26 декабря 2016 16:32

Один из претендентов на чемпионство в Англии, футбольный клуб "Арсенал" сыграет сегодня в матче 18-го тура против команды "Вест Бромвич Альбион", прямая онлайн видео трансляция матча начнётся в 18:00 (московское время).Прогноз. Несмотря на то, что "канониры" теряли очки в предыдущих встречах, сегодня на своем поле при поддержке родных трибун они будут явными фаворитами в игре против "Вест Бромвича". Есть большая вероятность того, что "Арсенал" уверенно победит своего соперника.Прямая онлайн видео трансляция матча чемпионата Англии "Арсенал" - "Вест Бромвич" состоится на спортивном канале "Матч! Футбол 2" и на портале gooool.org, начало этой встречи состоится в 18:00 (московское время).Поделиться: