"Манчестер Юнайтед" - "Сандерленд", прогноз, прямая онлайн трансляция

26 декабря 2016 16:26

Команда Жозе Моуринью "Манчестер Юнайтед" в 18-м туре английской Премьер-лиги сыграет сегодня против "Сандерленда" на своем поле, прямая онлайн видео трансляция начнется в 18:00 по московскому времени.Прогноз. "Манкунианцы" набрали достаточно хорошую форму, и стали регулярно обыгрывать своих соперников во всех турнирах, и сегодняшний матч скорее всего исключением не станет, и "Манчестер Юнайтед" уверенно выиграет с разницей в несколько мячей.Прямая онлайн видео трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Сандерленд" состоится на спортивном канале "Матч! Футбол 3" и на портале gooool.org, начало игры запланировано на 18:00 (московское время).Поделиться: