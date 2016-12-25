"Челси" - "Борнмут", прогноз, прямая онлайн трансляция

26 декабря 2016 16:20

Сегодня в чемпионате Англии в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" состоится матч восемнадцатого тура между командами "Челси" и "Борнмут", прямая онлайн видео трансляция начнется в 18:00 (время московское).Прогноз. В этом противостоянии явным фаворитом выглядит команда Антонио Конте, которая уже одержала в чемпионате Англии 11 побед подряд, чем и упрочила свое лидерство в турнирной таблице. Сегодня скорее всего "синие" снова выиграют.Прямая онлайн видео трансляция матча английской Премьер-лиги "Челси" - "Борнмут" состоится на канале "Матч! Футбол 1" и на портале gooool.org, начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.Поделиться: