Конте хочет подписать в "Челси" Артуро Видаля из "Баварии"

25 декабря 2016 16:23

Итальянский наставник английской команды "Челси" Антонио Конте хочет подписать во время январского трансферного окна полузащитника сборной Чили Артуро Видаля, выступающего в составе немецкого футбольного клуба "Бавария Мюнхен".Сообщается о том, что Конте хочет усилить линию полузащиты, и в связи с этим намерен пригласить в свою команду хорошо известного ему игрока, с который несколько лет назад успешно работал в итальянском футбольном клубе "Ювентус".Напомним о том, что Артуро Видаль перешел в немецкую "Баварию" из итальянского "Ювентуса" летом 2015 года, за его трансфер "мюнхенцы" заплатили 35 миллионов евро.Поделиться: