﻿

Конте хочет подписать в "Челси" Артуро Видаля из "Баварии"

25 декабря 2016 16:23
Итальянский наставник английской команды "Челси" Антонио Конте хочет подписать во время январского трансферного окна полузащитника сборной Чили Артуро Видаля, выступающего в составе немецкого футбольного клуба "Бавария Мюнхен".
Конте хочет подписать в "Челси" Артуро Видаля из "Баварии"

Сообщается о том, что Конте хочет усилить линию полузащиты, и в связи с этим намерен пригласить в свою команду хорошо известного ему игрока, с который несколько лет назад успешно работал в итальянском футбольном клубе "Ювентус".

Напомним о том, что Артуро Видаль перешел в немецкую "Баварию" из итальянского "Ювентуса" летом 2015 года, за его трансфер "мюнхенцы" заплатили 35 миллионов евро.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Челси, Трансферы Бавария Мюнхен
Поделиться:
﻿
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

2013-2016 © BigTransfers.ru