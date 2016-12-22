Руни в Китае предлагают 700 000 фунтов в неделю

24 декабря 2016 18:26

Нападающему сборной Англии и английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Уэйну Руни в одном из китайских клубов предлагают заработную плату в размере около 700 000 фунтов стерлингов в неделю.Сообщается, что именно столько готовы платить форварду "манкунианцев" в китайском клубе, если Руни согласится на трансфер. Стоит отметить, что под руководством португальского главного тренера Жозе Моуринью, в нынешнем сезоне Руни получает недостаточно много игрового времени для себя, что может послужить причиной для того, чтобы все же рассмотреть это очень выгодное в финансовом плане предложение из Китая.Поделиться: