Состоялся трансфер Дракслера из "Вольфсбурга" в "ПСЖ"

24 декабря 2016 18:05

Официально состоялась сделка по трансферу молодого атакующего полузащитника сборной Германии Юлиана Дракслера из немецкой команды "Вольфсбург" в французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен".Сообщается о том, что "парижане" заплатили "волкам" за 23-летнего игрока 35 миллионов евро, при этом в качестве бонусов еще может быть добавлено десять миллионов. Отмечается, что в ближайшее время Дракслер должен пройти в новом клубе медицинское обследование, после чего с ним и будет подписан контракт, который будет рассчитан на четыре с половиной года.За "Вольфсбург" Дракслер выступал с 2015 года, ранее защищал цвета "Шальке".Поделиться: