"Реал Мадрид" интересуется трансфером Тибо Куртуа из "Челси"

23 декабря 2016 19:39

Лидер чемпионата Испании мадридский футбольный клуб "Реал" рассматривает вариант возможного трансфера голкипера сборной Бельгии Тибо Куртуа, выступающего в составе английской команды "Челси".Сообщается о том, что в стане "королевского клуба" строят планы по возможной покупке 24-летнего стража ворот "синих" во время следующего летнего трансферного окна. Отметим, что нынешний контракт Куртуа с лондонской командой рассчитан до лета 2019 года.Напомним о том, что Тибо уже выступал в чемпионате Испании в мадридской команде "Атлетико" на правах аренды, где и вырос в голкипера мирового уровня.Поделиться: