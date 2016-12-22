Насри: "Гвардиола хотел, чтобы я остался"

23 декабря 2016 19:31

Французский атакующий полузащитник Самир Насри заявил о том, что в начале текущего сезона вместо перехода в испанскую команду "Севилья", мог остаться в английском футбольном клубе "Манчестер Сити".По словам 29-летнего футболиста, новый наставник "горожан" испанский специалист Хосеп Гвардиола хотел, чтобы Насри остался в стане "Манчестер Сити". Но как сказал Самир, он хотел изменить окружающую его обстановку, и предложение по переходу в испанскую "Севилью" оказалось как никогда кстати, и он с радостью принял его.На текущий момент Насри сыграл в десяти матчах Примеры, в которых забил два гола.Поделиться: