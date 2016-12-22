Антонио Валенсия подписал контракт с "Манчестер Юнайтед"

22 декабря 2016 23:31

Опытный полузащитник сборной Эквадора Антонио Валенсия подписал новое соглашение с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед", о чем стало известно сегодня из британских спортивных газет.Сообщается о том, что тренерский штаб "манкунианцев" во главе с португальским наставником Жозе Моуринью очень довольны тем, как выступает в нынешнем сезоне 31-летний эквадорец, в связи с чем, и было принято решение о продлении с ним контракта. Отмечается, что новое соглашение Валенсии с английским клубом рассчитано на два года.В нынешнем сезоне Антонио Валенсия сыграл в 14 матчах чемпионата Англии, все в стартовом составе.Поделиться: