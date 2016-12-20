"Арсенал" рассматривает трансфер Марко Ройса из "Боруссии"

20 декабря 2016 18:04

Английский футбольный клуб "Арсенал" рассматривает возможность совершения трансфера атакующего полузащитника сборной Германии и дортмундской команды "Боруссия" Марко Ройса.По информации английских источников, в стане "канониров" не исключают вариантов того, что их команду могут в ближайшее время покинуть чилиец Алексис Санчес и немец Месут Озил. В связи с этим, "Арсенал" уже сейчас рассматривает различные варианты потенциальной замены этим футболистам. И главным претендентом на эту роль называется Марко Ройс, который к слову лондонский клуб интересуется уже достаточно давно, о чем не раз писалось в зарубежных СМИ.Поделиться: