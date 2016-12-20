"Милан" интересуется Феллайни из "Манчестер Юнайтед"

20 декабря 2016 17:56

Итальянский футбольный клуб "Милан" рассматривает возможность подписания в январе 2017 года опытного бельгийского полузащитника Маруана Феллайни, выступающего в составе английской команды "Манчестер Юнайтед".Сообщается о том, что в стане "россонери" заинтересованы в 29-летнем игроке сборной Бельгии, и готовы в январе начать переговоры с "манкунианцами" по поводу его трансфера.Отметим, что в нынешнем сезоне Маруан Феллайни не часто появляется на поле в составе "Манчестер Юнайтед", и это может подтолкнуть его к возможной смене команды уже этой зимой, дабы иметь больше игрового времени.Поделиться: