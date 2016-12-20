"Реал" ведет переговоры по трансферу Доннаруммы из "Милана"

19 декабря 2016 16:51

Лидер чемпионата Испании футбольный клуб "Реал Мадрид" ведет переговоры по возможному трансферу юного голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы, который выступает в составе "Милана".Сообщается о том, что "королевский клуб" рассматривает 17-летнего стража ворот "россонери" одной из своих самых главных трансферных целей в ближайшем будущем. По информации итальянских источников, представители "Реала" уже контактируют по поводу трансфера Доннаруммы с его агентом Мино Райолой.Отметим, что в свои 17 лет Джанлуиджи Доннарумма уже второй сезон является основным вратарем итальянского футбольного клуба "Милан", выигрывая конкуренцию у более опытных товарищей по команде.Поделиться: