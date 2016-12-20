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Ван Гал может заменить Эмери в "ПСЖ"

19 декабря 2016 16:44
Нидерландский футбольный тренер Луи Ван Гал может заменить на посту рулевого французской команды "Пари Сен-Жермен" испанского специалиста Унаи Эмери, у которого дела на текущий момент идут не очень успешно.
Ван Гал может заменить Эмери в "ПСЖ"

На данный момент "парижане" располагаются всего лишь на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции, что очень не нравится болельщика команды и руководителям клуба. Как стало известно, уже сейчас в стане "ПСЖ" рассматривают вариант смены главного тренера, и по последней информации зарубежных спортивных газет, кандидатом на пост рулевого чемпионов Франции рассматривается бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Гал.
Категория: Трансферы Франция, Трансферы ПСЖ
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