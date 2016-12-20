Витсель отказался от трансфера в "Челси" ради "Ювентуса"

19 декабря 2016 16:36

Полузащитник сборной Бельгии и российского "Зенита" Аксель Витсель отказался от возможного трансфера в стан английской команды "Челси" ради перехода в итальянский футбольный клуб "Ювентус".Как сообщается английскими спортивными газетами, опытным бельгийским футболистом "сине-бело-голубых" интересуется лондонский клуб, но сам Витсель больше настроен на то, чтобы присоединиться к "старой синьоре", которая то же хочет видеть его в своих рядах.Стоит отметить то, что Аксель Витсель может уже в ближайшем январе перейти из "Зенита" в "Ювентус", или же следующим летом, но уже совершенно бесплатно.Поделиться: