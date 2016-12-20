﻿

В январе "Арсенал" хочет подписать Иско из "Реала Мадрид"

18 декабря 2016 14:59
Во время январского трансферного окна английский футбольный клуб "Арсенал" хочет попробовать подписать атакующего полузащитника сборной Испании и мадридского "Реала" Иско.
В январе "Арсенал" хочет подписать Иско из "Реала Мадрид"

Сообщается о том, что в январе "канониры" готовы попробовать договориться с "королевским клубом" по поводу трансфера 24-летнего игрока испанской сборной.

Отмечается то, что Иско может быть недоволен тем количеством игрового времени, которое он получает в составе мадридского "Реала" в нынешнем сезоне. И возможность регулярно играть, может заставить Иско задуматься о том, чтобы сменить команду уже в январе, не дожидаясь летнего перерыва.
Категория: Трансферы Англия, Трансферы Арсенал, Трансферы Реал Мадрид
Поделиться:
﻿
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

2013-2016 © BigTransfers.ru