В январе "Арсенал" хочет подписать Иско из "Реала Мадрид"

18 декабря 2016 14:59

Во время январского трансферного окна английский футбольный клуб "Арсенал" хочет попробовать подписать атакующего полузащитника сборной Испании и мадридского "Реала" Иско.Сообщается о том, что в январе "канониры" готовы попробовать договориться с "королевским клубом" по поводу трансфера 24-летнего игрока испанской сборной.Отмечается то, что Иско может быть недоволен тем количеством игрового времени, которое он получает в составе мадридского "Реала" в нынешнем сезоне. И возможность регулярно играть, может заставить Иско задуматься о том, чтобы сменить команду уже в январе, не дожидаясь летнего перерыва.Поделиться: